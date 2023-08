Sabato 2 settembre 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie tra le sue pietre bianche “Dario Maltese canta De Andrè”, l’omaggio a Fabrizio De André, con la voce di Dario Maltese, le chitarre di Walter Di Serio e la tastiera di Lorenzo D’Urso.



Un concerto in Puglia per i veri intenditori delle canzoni di Faber: un programma fatto con le sue perle meno conosciute ma comunque sempre in bilico fra sacro e profano, passione e devozione. A dar vita all’universo duro e accogliente del cantautore genovese Dario Maltese, fondatore e voce del gruppo, timbro caldo, ricchezza di sfumature e una carriera fra le note dei grandi artisti italiani come Paolo Conte, Francesco De Gregori e Francesco Guccini, Walter Di Serio, chitarrista perfezionatosi con Gianni Lenoci, Franco Ventura e Massimo Fedeli, concerti in tutta Europa e specializzazione in musica rock, punk e free jazz, e Lorenzo D’Urso, polistrumentista con laurea in Lingue e letterature straniere, studi di Basso elettrico jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e sin da giovanissimo membro di band di successo come The Wonders Beatles Tribute.



La serata giusta per chi ama Fabrizio De André e desidera ascoltare, o magari scoprire, quei diamanti nascosti nel pane.