Family Concert, al Petruzzelli di Bari torna l'appuntamento con la musica dedicata alle famiglie

Prezzo 1 euro per gli spettatori fino ai 12 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri

Domenica primo ottobre alle 18.00 al Petruzzelli è in programma un nuovo Family Concert, diretto da Vincenzo Perrone, con solista Gabriele Ceci, primo violino dell’Orchestra del Teatro.

Il programma propone: Sinfonia, dall’opera “La gazza ladra” di Gioachino Rossini, Havanaise, in Mi maggiore, per violino e orchestra, op. 83 di Camille Saint-Saëns, Le carnaval des animaux, elaborazione per orchestra a cura di Antonello Tosto, in prima esecuzione assoluta, Polonaise da concerto n. 1, in Re maggiore, per violino e orchestra, op. 4 di Henryk Wieniawsky e Giove, da “The planets”, suite per orchestra, op. 32 di Gustav Holst.

Vincenzo Perrone è nato a Laterza e si è diplomato con lode al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera. Dopo il ruolo di Primo clarinetto e solista dell’Orchestra Giovanile Italiana, si è qualificato Professore d’Orchestra con menzione d’onore alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha in seguito studiato Direzione con Bellugi e Kalmar, esibendosi in concerti tenuti in Svizzera, Austria, Slovenia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Israele, Stati Uniti per importanti istituzioni musicali. Durante la sua carriera di strumentista e solista, ha collaborato, tra gli altri, con Luciano Berio per la prima di Ofanim a Gerusalemme, con P. Farulli, con G. De Peyer e C. Balzaretti alla Wigmore Hall di Londra. È anche didatta, ideatore e direttore artistico di grandi eventi, dirigendo Orchestre nazionali ed estere, cori e prestigiosi solisti. Sin dal 2016 è invitato a dirigere la Sinfonica Metropolitana di Bari. Ha spesso eseguito oltre a lavori più classici, anche composizioni in prima assoluta. Attivo compositore, è eseguito anche in Germania, Giappone e Polonia, e da arrangiatore ha collaborato con molti artisti, tra cui Fabio Concato. Ha registrato per la RAI, Aulos, RML Londra, Farelive. Dal 1992 è docente al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, ed è fondatore e direttore del LaterChorus. Tra i molti riconoscimenti: il Premio ‘V. E. Rimbotti per l’inclusione’ al Cantiere Internazionale di Montepulciano, nel 2009 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Gabriele Ceci è nato nel 1990 a Bari, dove ha cominciato la studio del violino ad 8 anni ed a 17 si è diplomato al Conservatorio “N. Piccinni”, con menzione speciale. Ha vinto il Concorso “Vittorio Veneto” e il “B. Zanella”. Ha seguito diverse masterclass all’Accademia Perosi nonché alla Kronberg Academy. Con la guida di Salvatore Accardo si è perfezionato all’Accademia Musicale Chigiana e all’Accademia “Stauffer”. Si è esibito per importanti istituzioni musicali sia in duo con suo fratello Mirco al pianoforte, sia con artisti quali Rovighi, Zamarra, Gnocchi, Marzadori, Petracchi, Giuranna, Filippini, Sirbu, nonché con le prime parti della Mahler Chamber Orchestra. In qualità di solista si è esibito al Teatro Comunale di Ferrara nel Doppio concerto ed il Concerto per violino di Mendelssohn Bartholdy al fianco dell’orchestra del Conservatorio “G. Frescobaldi” della stessa Città. Con la guida di Alessandro Perpich, ha conseguito la laurea di II livello con menzione speciale al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Ha vinto il secondo Premio al Concorso Internazionale “Andrea Postacchini”, il Primo Premio al Concorso Internazionale di Starnberg e il Secondo Premio al Concorso Internazionale “Lipizer”. Collabora stabilmente con l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo ed è primo violino dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli.

Il costo del biglietto è di 1 euro per gli spettatori fino ai 12 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri. I biglietti per tutti gli appuntamenti del 2023 al Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino e su www.vivaticket.it. Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00). Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it. E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it