Faraualla in concerto con "Ogni male fore" a Mola di Bari

Sabato 7 agosto, alle 20.30, il quartetto FARAUALLA si esibisce a Mola di Bari per la prima volta presentando lo spettacolo "Ogni male fore" e, in anteprima, alcuni brani del prossimo disco.

L'ensemble - apprezzato a livello internazionale per la straordinaria capacità di usare la voce come "strumento" attraverso la pratica della polifonia e di espressioni e tecniche vocali di diverse etnie e periodi storici - ci condurrà nell'affascinante territorio della medicina popolare Pugliese in un immaginifico percorso di guarigione fisica e spirituale attraverso la musica.



La serata è dedicata alla poetessa molese Mariantonietta Verga e sarà un'occasione per riascoltare alcune tra le sue poesie più significative interpretate dall’attrice Elisabetta Aloia.Prevendite aperte! Per prenotare il tuo posto contatta il numero 3471344467.

