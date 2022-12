Foly Hools [Musiche di Stephen Goss, Andy Akiho e Kyle Miller]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si veste delle tinte “Foly Hools” insieme al Duo Oneiros, formato dalla chitarra di Miriam Lorusso e dal vibrafono di Edoardo Parente.



Un concerto in Puglia per ascoltare il repertorio brasiliano e moderno nell’insolita formazione di vibrafono e chitarra. Autori come Stephen Goss, Andy Akiho e Kyle Miller rivivranno nelle atmosfere ricercate della chitarra di Miriam Lorusso, classe 1998, diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Monopoli, perfezionamento con Andrea Dieci, Oscar Ghiglia e Giulio Tampalini e una carriera che la vede vincere numerosi concorsi nazionali e internazionali, esibirsi sui palcoscenici di tutta Puglia, entrare nell’ensemble Delle Volte Guitar Quartet e nell’aprile 2022 fondare il duo Oneiros, e nei suoni carnali del vibrafono di Edoardo Parente, classe 1998, laurea di secondo livello con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Bari, una attività concertistica che lo porta in tournée in Cina con la Milan Symphony Orchestra, a collaborare stabilmente con l’Orchestra Metropolitana di Bari e a vincere il Premio Xenakis per la migliore esecuzione di “Rebonds b” di Iannis Xenakis al Premio Nazionale delle Arti 2022 e il Premio Dolce Bontà al Carl Orff Music Festival.