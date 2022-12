Forthyto & the Spirits of Paco [Omaggio a Paco de Lucia]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20.30 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce è il turno di “Forthyto & the spirits of Paco” insieme alla chitarra di Forthyto Quaranta, alla fisarmonica di Vince Abbracciante e al contrabbasso di Giorgio Vendola.



Un concerto in Puglia per raccontare il bacino del Mediterraneo, crocevia millenario di culture e mondo carico di quella irrequietezza che ha posto le basi delle più grandi civiltà mai conosciute. E che ha portato l’uomo a comunicare attraverso la musica, espressione con cui ha narrato e commentato le gesta e le azioni: musica in costante evoluzione, che progredisce con la stessa naturalezza della vita, musica che non si pone una meta, che non pianifica, perché rivolta alle sfere dell’esistenza.



Da questa prospettiva partono i tre artisti sul palco – Vito Quaranta, alias Forthyto, collaborazioni in giro per il mondo e definito “raffinato ricercatore musicale dal cristallino talento chitarristico e compositivo” da Alessandro Staiti, Vince Abbracciante, considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale e vincitore nel 2021 del prestigioso “Orpheus Award”, Giorgio Vendola, musicista che spazia dal rock all’etnico con una predilezione per il jazz e una carriera che lo vede esibirsi in tutta Europa – e danno vita a una tavolozza di suoni e architetture musicali, ora originali ora di grandi compositori, lasciandosi ispirare dal fascino senza tempo del Mare Nostrum.