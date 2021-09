Giovanni Caccamo "Parola Tour" - Live

“Parola” di Giovanni Caccamo è un suggestivo viaggio tra parole e note. Concerto gratuito a Casamassima in Piazza Aldo Moro il 26 Settembre. Dopo il successo estivo di “Parola Anteprima Tour”, di Giovanni Caccamo e Michele Placido, che ha registrato diversi sold-out in tutta Italia, “Parola” è un suggestivo viaggio tra parole e note. Il concerto sarà un susseguirsi di canzoni, testi e poesie. Protagonista dello spettacolo Giovanni Caccamo, in un viaggio unico, tra elettronica, voce e melodie. Ad affiancare l’artista, saranno tutte e voci e registrazioni inedite offline dell’album “Parola”: Willem Dafoe, Aleida Guevara, Andrea Camilleri, Michele Placido, Beppe Fiorello etc. DOMENICA 26 SETTEMBRE - Piazza Aldo Moro, Casamassima (Ba) Ingresso Libero su Prenotazione tramite Eventbrite Apertura Porte ore 20:00 - Inizio Concerto ore 20:30 info mail: eventbritecasamassima@gmail.com - prolococasamassima@gmail.com info tel: +39 0806530174 - +39 0806530104 - +39 080671002 Per assistere all'evento è necessario prenotarsi tramite Eventbrite e sarà obbligatorio esibire un Green Pass in corso di validità, sulla base della normativa vigente.

