Gran Gala & concerto con madrina Katia Ricciarelli

In occasione dell'inagurazione della rassegna Vis(S)i D'Arte quarta edizione dal 4 al 10 settembre sarà organizzato un GRAN GALA in Piazza Garibaldi a Santeramo in Colle, ore 20,00.

TUTTI COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI AD OCCUPARE UN POSTO SUI TAVOLI DOVE VERRA' SERVITA LA CENA POSSONO COMPILARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE NON DIMENTICANDO DI INSERIRE IL LORO CONTATTO WHATSAPP. RICEVERETE TUTTE LE INFO RIGUARDANTI IL COSTO DELLA CENA ED IL POSTO ASSEGNATO. PER ULTERIORI INFO POTETE CONTTATTARCI

I POSTI SONO LIMITATI PER TALE MOTIVO SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE PRENOTAZIONI SEGUENDO L'ORDINE CRONOLOGICO.



MODULO DI PRENOTAZIONE : https://www.amalatuazona.com/GRANGALA4SETTEMBRE2023