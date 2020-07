Jaq [Jazz Art Quartet] a Palazzo Pesce

Sabato 5 settembre 2020 alle ore 20.45 (I set), 22.30 (II set) a Palazzo Pesce si ascolta il “Jazz Art Quartet” con Dino Plasmati alla chitarra semiacustica e classica, Francesco Schepisi al pianoforte e rhodes, Antonello Losacco al contrabbasso e basso elettrico e Gianlivio Liberti alla batteria e percussioni.

Un concerto in Puglia per conoscere il J.A.Q., formazione composta da quattro virtuosi band-leader uniti dall’amicizia e dal desiderio di esplorare nuove soluzioni compositive, formali e timbriche attingendo dai progetti originali e dalle collaborazioni con artisti di calibro internazionale, che ciascuno di loro ha al proprio attivo. Nasce così un programma musicale in cui la tradizione jazzistica americana incontra gli scenari europei e, in particolare, il gusto melodico mediterraneo: i due mondi sonori si fondono in un amalgama fluido e morbido senza cedere a regole e cliché, con lo stile personale del Jazz Art Quartet, che ha visto la sua consacrazione ad aprile 2020 con il loro primo album eponimo.

Una serata settembrina da trascorre insieme al J.A.Q. per assaporare il loro sound fresco e ricco di energia, munito di tutti gli ingredienti per un concerto di sicuro impatto emotivo.

Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.