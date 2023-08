Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 16 settembre 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre allo spettacolo “Jazz Standards…Un viaggio attraverso le canzoni della musica americana. Aneddoti, storia, musica, testi, interpreti, compositori, eroi” con Nico Catacchio al contrabbasso, Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno e Alberto Parmegiani alla chitarra.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che, attraverso parole e suoni, ci condurrà nel mondo di quella canzone americana che ha fornito linfa vitale al jazz. Ogni canzone ha la sua storia, piccola o grande che sia, con i suoi autori e i suoi interpreti. E, come sempre succede, alcune di esse hanno avuto più successo di altre ma spesso in ognuna di loro si nasconde un piccolo capolavoro compositivo attraverso il quale i musicisti hanno modo di diffondere emozioni e sensazioni quali solo il jazz riesce a dare.