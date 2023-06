Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 28 luglio 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce accoglie “Joe’s Back Home. La mujsica dei jazzclub newyorkesi” con Joe Magnarelli alla tromba, Bruno Montrone all’organo hammond e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che vede protagonista il ritorno del grande trombettista americano in Puglia, che ci porterà con sé una fetta della Grande Mela.

Con lui sul palco gli amici di sempre Bruno Montrone e Giovanni Scasciamacchia, per una reunion tanto attesa e desiderata, all’insegna del jazz più autentico.



Tutto affidato alla all’eprienza di Joe Magnarelli, che negli oltre 40 anni di carriera, ha affiancato musicisti come Aretha Franklin, Rosemary Clooney, Joe Williams, Freddy Cole, Mel Torme, attualmente è docente nelle prestigiose Temple University di Philadelphia e presso la Julliard School di New York.