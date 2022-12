Liuba Gromoglasova Piano Recital [Musiche di L. van Beethoven]

Venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce apre le porte della Sala Etrusca al recital solistico della pianista Liubov Gromoglasova.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare due pagine immense del genio tedesco di Ludwig van Beethoven: Sonata n. 21 in do maggiore op. 53 “Waldstein”, composta tra il 1803 e il 1804, pubblicata nel 1805 e definita dal pianista Wilhelm von Lenz “sinfonia Eroica per pianoforte” (in riferimento alla Terza sinfonia di Beethoven, anch’essa datata 1803) e Sonata n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”, composta tra il 1804 e il 1805, pubblicata per la prima volta nel febbraio 1807 e considerata dal compositore stesso la sua più bella sonata, insieme alla successiva Op. 78 e fino alla cosiddetta “Hammerklavier” del 1817-19.



Protagonista alla tastiera la pianista Liubov Gromoglasova, diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionamento, tra gli altri, con Christopher Elton alla Royal Academy of Music di Londra e William Fong alla Purcell School of Music, una carriera che la vede esibirsi con successo sui palcoscenici di tutto il mondo come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con cui nel 2020 ha inciso l’integrale delle “Sinfonie” di Tchaikovsky nella versione a 4 mani, con il Trio Gioconda de Vito e in altre varie formazioni musicali, e pianista in residence e docente di Pianoforte nella Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca, con cui nel 2020 ha creato la rassegna “Pianisti del XXI secolo”.