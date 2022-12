Melodico [da Kramer a Tenco, da Trovajoli a Bruno Martino]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce si ascolta “Melodico” insieme al flicorno di Andrea Sabatino e alla fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia che nasce dall’incontro professionale di due musicisti provenienti da esperienze musicali diverse che li ha portati a realizzare un programma originale e di elevata qualità espressiva: brani di alcuni dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, da Kramer a Tenco, da Trovajoli a Bruno Martino, rivivono nella fusione del jazz creativo e moderno di Andrea Sabatino – giovane talento salentino, diploma con il massimo dei voti in Tromba e Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, una ricca attività di trombettista jazz con orchestre e in trasmissioni RAI, e collaborazioni con, tra gli altri, Sergio Cammariere, Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater – con l’eleganza classica e raffinata di Vince Abbracciante – considerato uno dei migliori fisarmonicisti del mondo, con collaborazioni del calibro di Javier Girotto, e Richard Galliano, e nel 2021 vincitore del prestigioso “Orpheus Award” come miglior produzione di fisarmonica jazz italiana nel biennio 2019-2021 con il suo album Terranima (Dodicilune 2019).



Una serata per ascoltare in anteprima la raffinata e accattivante rivisitazione di alcuni dei capolavori del repertorio italiano, di prossima uscita per l’etichetta discografica Dodicilune Records.