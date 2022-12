Orchestra Fisarmoniké in Concerto

E’ in scena domani sera l’Orchestra Fisarmoniké, la prima orchestra di fisarmoniche pugliese, creata dal Maestro Francesco Palazzo nell’ambito delle attività del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali promosse dal Conservatorio Statale di Musica Niccolò Piccinni di Bari.

Una grande sfida i cui protagonisti sono 16 musicisti di età e grado di studi differenti, provenienti da diverse cittadine pugliesi, del Molise, e finanche dal Giappone, iscritti oggi ma anche già diplomati presso Conservatorio Piccinni di Bari, e uniti dalla grande passione per questo strumento e dalla voglia di condividere un ambizioso progetto comune.

Questa iniziativa, fortemente voluta dal Maestro Francesco Palazzo con lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza della fisarmonica, è coerente con una lunga tradizione storica di ensemble e orchestre analoghe, sorte e operanti in molti paesi del mondo. Basti pensare che nella sola Germania sono stati recentemente censiti più di mille organici di questo genere.

L’orchestra ha debuttato lo scorso dicembre 2021 presso l’Auditorium Nino Rota del Conservatorio di Bari Niccolò Piccinni nell’ambito del Bari Accordion Festival e ha svolto già diversi concerti in Puglia e Basilicata riscuotendo grande successo.

In programma un ricco repertorio di musica dal Barocco alla musica Latino-Americana, con brani di: J.S. Bach, I. Battiston, A. Khachaturian, P. Marquina Narro, M. Mussorgsky, E. Nazareth, J. Pachebel, G. Rossini, C. Saint-Saens.

In questa occasione l’Orchestra Fisarmoniké sarà arricchita dalle percussioni del M° Luigi Morleo, insieme a due studenti della sua classe di percussioni.



Info: prof. Francesco Palazzo, 335 8150106, assfisarmitaliana@gmail.com