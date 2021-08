Parlami d'amore Mariù

IL 22 AGOSTO 2021 - Domenica -alle ore 20:30 a POLIGNANO A MARE, presso il giardino, lato mare del MUSEO PINO PASCALI, CONCERTO A INGRESSO LIBERO (previa prenotazione preventiva telefonando al n. 320 3144989 ), "PARLAMI D'AMORE MARIU' " con le note più struggenti delle ROMANZE di primo Novecento, in lingua italiana e napoletana. GLI ARTISTI: MARIA LUISA LATTANTE SOPRANO Dopo il conseguimento del diploma di maturità classica, interrompe gli studi universitari agli inizi del terzo anno di Scienze Politiche, che pur frequentava con brillanti risultati, per dedicarsi esclusivamente a quelli musicali. Scopre la sua vocazione per il canto lirico all’età di diciassette anni e ne inizia lo studio privatamente, con il soprano salentino Olivia Toma. Ammessa ai corsi del m* Sergio Bertocchi, si diploma nel 2009 presso l’Accademia Filarmonica di Bologna. Su consiglio del medesimo maestro, frequenta i corsi biennali di Alto Perfezionamento dell’Accademia Musicale Internazionale di Perugia. Nel luglio di 2012, col massimo dei voti, acquisisce il Diploma di Canto Lirico, presso il Conservatorio Musicale “Tito Schipa”, sotto la guida della docente Raffaella Liccardi. Partecipa nel 2014, presso il Conservatorio Santa Cecilia Opera Studio di Roma, sotto la guida di Renata Scotto, Claudio Desderi, Anna Vandi e Cesare Scarton, venendo puntualmente prescelta per i concerti di fine corso. Ha seguito gli insegnamenti del soprano Daniela Dessi, fino a poco prima della prematura scomparsa, in seguito quelli di Giacomo Prestia e Marcello Giordani. ENRICO TERRONE TENORE La passione per la canzone classica napoletana e per i suoi interpreti lo porta, sin da bambino, ad accostarsi al mondo della lirica e dei grandi tenori come Mario Del Monaco, Franco Corelli e Luciano Pavarotti. Il suo primo concerto pubblico è stato a soli nove anni. Nonostante gli studi universitari ed un’avviata attività da fisioterapista, il richiamo per l’opera lirica è talmente forte che decide di dedicarsene a tempo pieno. Così, dopo essere stato ammesso al Conservatorio “San Pietro a Maiella” di Napoli, risultando primo in graduatoria, inizia a perfezionarsi anche con artisti di grande livello come Bruno Praticò, Alberto Gazale, Alfonso Antoniozzi, Simone Piazzolla, Giacomo Prestia e Marcello Giordani. ROSARIO CICERO PIANISTA Ha iniziato gli studi da giovanissimo a Siracusa, sua città natale. Nel 1995 ha conseguito la laurea in pianoforte presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Ha studiato e si è perfezionato con noti Maestri tra i quali B. Canino e F. Nicolosi. Ha partecipato a numerosi corsi per il perfezionamento interpretativo del pianoforte in Italia e all’estero; è stato vincitore di concorsi nazionali ed internazionali tra i quali la coppa pianisti Italia (Osimo). Nel giugno 2006 ha organizzato e diretto la mostra la mostra internazionale e la rassegna lirica musicale “Maria Callas: una donna, una voce, un mito” che si è tenuto a Siracusa. Inoltre, in occasione dell’ESTATE LIRICA 2006, ha organizzato le recite de “La Traviata” di G. Verdi e “Madame Butterfly” di G. Puccini. Da settembre 2008 ha collaborato con il tenore Marcello Giordani ed ha organizzato e prodotto per lui Masterclass, concerti-evento, tra i quali “Natale con Giordani 2008” e cinque edizioni di Giordani and Friends, sei edizioni del concorso internazionale “Marcello Giordani edizione europea”, e le seguenti opere liriche: La Traviata, Cavalleria Rusticana, Elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Pagliacci, La Cenerentola, Rigoletto e infine Turandot. Ha accompagnato al pianoforte il tenore Marcello Giordani in due recital, uno all’Opernhaus di Zurigo nel 2009 e l’altro nel 2013. Dal 2014 è direttore dell’Accademia Marcello Giordani YAP. Il programma: - Parlami d’amore Mariù - Il bacio di Arditi - La mia Letizia infondere - O mio babbino caro - E lucevan le stelle - O soave fanciulla - Brano strumentale - chiar di luna di Debussy - Non ti scordar di me - Ti voglio tanto bene - Tu che m’hai preso il cor e Tace il labbro - Brano strumentale chiar di luna di Beethoven - Voce e’notte - Silenzio cantatore - Dicitencello vuje - Tu ca nun chiagne - Core ‘ngrato - O’paese d’o sole - Funiculì PER PARTECIPARE Ripartiamo in sicurezza – Norme di accesso – Oltre 200 Sedie disponibili Le norme consentono la partecipazione a spettacoli all’aperto esclusivamente con posti a sedere preassegnati a persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (Dl 52/2021 art. 9 e 9 bis). Per questo è consigliata la prenotazione chiamando al numero telefonico 3203144989. Le prenotazioni saranno valide fino alle ore 20:15, poi, i posti liberi, saranno assegnati alle persone in attesa davanti all’ingresso con certificazione Covid. Nei pressi dell'area concertistica (20 metri), ampio parcheggio. Organizzato dalla Chiesa Matrice di Polignano a Mare e dall'Associazione Musicad'incanto Davide Gaetano D'Accolti, con la leggerezza delle note e del canto, in una notte di luna piena, nello scenario del mare e dello scoglio dell'Eremita, ci vuole ricordare che, quando nella vita scende la notte, solo la forza dell'amore ti prende per mano e ti conduce in quel luogo di pace che è in ognuno di noi.

