Peggy [Songbook di Peggy Lee]

Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce rende omaggio a “Peggy! Dedicato a Peggy Lee” insieme alla voce di Paola Arnesano, alla chitarra di Guido Di Leone e al pianoforte di Bruno Montrone.



Un concerto in Puglia che ricorda una delle voci bianche più interessanti e sensuali dello swing degli anni ’40 e ’50. Icona di stile e apprezzata interprete, la cantante rivivrà attraverso brani noti e meno noti, in cui compare anche come autrice: “You’re Getting To Be A Habit With Me”, “It’s A Wonderful World”, “You’re Driving Me Crazy” e tanti altri pezzi prenderanno vita grazie alla voce di Paola Arnesano, docente di Canto jazz al Conservatorio di Bari, una carriera che la porta in giro per l’Europa, collaborazioni con i più prestigiosi nomi internazionali del panorama jazz e non e numerosi cd al suo attivo, anche in veste di autrice, tra cui “Peggy! Paola Arnesano canta Peggy Lee” inciso con l’etichetta Philology, alla chitarra di Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985, e al pianoforte di Bruno Montrone, pianista, organista e compositore di jazz, una formazione fra il Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti e maestri come Davide Santorsola, Barry Harris e Nico Marziliano, una carriera che lo porta a calcare il palco insieme a Greg Hutchinson, Quentin Collins e tanti altri, e una attività da didatta impegnato e appassionato.