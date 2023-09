Premio musicale “Acanthus”, al via la prima edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì 22 settembre in viale Roma, nei pressi della scuola Don Pietro Pappagallo, ci sarà la finale della prima edizione del Premio Musicale “Acanthus”, contest canoro organizzato dall’etichetta discografica Redtomato Productions con il Patrocinio del Comune di Terlizzi. Il Premio è inserito nella programmazione dell’estate terlizzese e nasce dalla volontà di dare spazio e voce sia agli artisti che scrivono e interpretano brani di propria composizione, sia a chi interpreta delle cover con la prospettiva di produrre il loro primo brano originale. Saranno 5 i giurati che valuteranno le proposte artistiche, scelti tra professionisti del settore, musicisti, vocal coach, organizzatori di eventi ed esperti del mondo della radiofonia. Tanti i premi speciali offerti dai partner “la Nota d’oro” festival e MG Radio, ci sarà anche un premio speciale “Città dei fiori” assegnato dall’Assessora alla cultura Daniela Zappatore. Questo premio sarà consegnato all’artista terlizzese che otterrà la migliore valutazione. Non mancherà l’allestimento floreale del palco di Viale Roma, grazie al contributo del Gruppo Bisceglia che donerà le bellezze floreali tipiche della città, per ricordare che Terlizzi è tra i più grossi produttori di fiori e piante in Italia. Ad impreziosire la serata, la presenza degli ospiti musicali nonché due giovani promesse della musica pugliese: Gäbe e Vanessa Nichilo. Entrambi, già vincitori di numerosi contest e con alle spalle molteplici esibizioni su palchi prestigiosi, sono testimoni che la musica inedita può essere un lavoro fatto di sacrificio e perseveranza e che può portare ad ottimi risultati. A presentare la serata, Pierluigi Auricchio. Appuntamento Viale Roma, venerdì 22 settembre, alle ore 20:00. Ingresso libero con posti a sedere limitati.