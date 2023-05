Prima assoluta del Duo Mediterranea a Monopoli: il ritorno a casa del monopolitano Antonio Ostuni e la straordinaria voce di Claudia Ceraulo, l’unione tra Puglia e Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In occasione dei Concerti di Primavera con l’Istituzione Concertistica Orchestrale Monopolitana (ICOM), siamo lieti di annunciare il primo concerto del “Duo Mediterranea” composto dal grande arpista monopolitano di fama internazionale, Antonio Ostuni e la maestosa cantante soprano Claudia Ceraulo. Il concerto è aperto a tutti gli appassionati di musica, amanti dell'arpa o i fans del canto lirico. L'evento sarà una grande occasione per apprezzare l'arte e la maestria eseguita da due artisti di grande talento. Sia che siate appassionati di musica classica o desideriate scoprire nuovi suoni e stili, questo concerto promette di essere un evento indimenticabile. Il concerto promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso melodie incantevoli e interpretazioni toccanti. Il duo Arpa e Soprano offrirà un repertorio eclettico, spaziando dalle opere cameristiche Belliniane, alle Folk Songs di Benjamin Britten degli anni ‘70. Questa combinazione di strumento e canto creerà un'esperienza musicale straordinaria, in cui la magia dell'arpa di Antonio Ostuni si fonderà con la potenza ed espressività della voce di Claudia Ceraulo. Antonio Ostuni, che dopo aver suonato nei più importanti teatri del mondo, con le sue abilità artistiche con l'arpa, torna a Monopoli per suonare nella sua città di origine, accompagnato dalla voce talentuosa di Claudia Ceraulo. Il duo Arpa e Soprano porterà sul palco un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Antonio Ostuni e Claudia Ceraulo si sono conosciuti a Catania, città di Vincenzo Bellini, durante l'evento internazionale di arpe, Harpissima, tenutosi nell'ottobre 2020. La loro intesa musicale è stata immediata, e da questa esperienza è nato il Duo Mediterranea, che rappresenta l'unione tra la Puglia e la Sicilia. Per ulteriori aggiornamenti e notizie, si prega di visitare il nostro sito web o seguire i nostri canali social. Data: Domenica 07 maggio 2023 Luogo: Biblioteca civica di Monopoli Prospero Rendella, Largo Giuseppe Garibaldi, 24, Monopoli BA Orario: 18.30 Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti Nota per gli editori: Per dettagli e la vostra copertura mediatica dell'evento sull’evento contattare: icom.monopoli@gmail.com Sito dell’evento: https://larendella.it/2023/04/concerti-di-primavera-con-licom-in-rendella-il-5-e-il-7-maggio/