Recital lirico [Allievi Masterclass Serena Gamberoni]

Domenica 2 luglio 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale della Masterclass per Cantanti lirici con il soprano Serena Gamberoni, uno dei più apprezzati soprani della nuova generazione e coordinatrice e docente dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice di Genova.



Un concerto in Puglia per ascoltare otto cantanti che si confronteranno con le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Uno scrigno di capolavori che i partecipanti provenienti da tutta Italia avranno cesellato negli aspetti relativi alla tecnica e all’interpretazione grazie alla preparazione ed esperienza di Serena Gamberoni, studio e perfezionamento con Paola Fornasari, Renato Bruson, Piero Cappuccilli e Ghena Dimitrova, attualmente specializzazione con Raina Kabaivanska, vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali, come il Concorso Europeo Aslico, più di venti ruoli al suo attivo, tra cui Adina, Susanna, Mimì, Micaela, Amelia e Donna Anna, una carriera che la vede calcare i palcoscenici più prestigiosi del mondo dal Teatro San Carlo di Napoli al Teatro alla Scala di Milano e Covent Garden di Londra, ed essere diretta da bacchette del calibro di Jeffrey Tate, Myung-Whun Chung e Stefano Montanari.



Al pianoforte Raffaella Angelastri, pianista e maestro collaboratore, si perfeziona al Conservatorio di Milano e si diploma come Maestro collaboratore e Direttore di coro di voci bianche nella prestigiosa Accademia del Teatro Alla Scala di Milano avendo così la possibilitò di collaborare con il Teatro in varie produzioni. Ha lavorato in qualità di maestro collaboratore per Aslico, presso il Teatro Petruzzelli di Bari e presso il Teatro Lirico di Cagliari.



Una serata in cui rivivranno le melodie più belle del repertorio lirico del Settecento e dell’Ottocento e che sarà coronata dalla consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’Atelier delle Arti.