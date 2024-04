Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Rhomanife, il 1° Maggio, la mattina in dj set a Molfetta ed a pomeriggio con la band a Bari. Doppio appuntamento con i Rhomanife per il 1° maggio. La mattina dalle ore 10,00, i Rhomanife in dj set Love Reggae Party presso il parco San Giacomo di Molfetta mentre il pomeriggio dopo le ore 18,00 suoneranno dal vivo con la band al Primo Maggio Barese presso il Parco 2 Giugno, Bari. Verrà presentato oltre ad altri brani storici della band, ''I'll Sing Forever'', un brano roots reggae con arrangiamenti e melodie soavi, un coro che richiama le sonorità gospel, creando un groove spirituale che ti trascinerà in una dimensione di pace ed armonia, un concentrato di vibrazioni buone e positive. Pubblicato su tutti i digital store musicali mondiali. Suoneranno dal vivo con maestria con Gianni Rhomanife (voce) e Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona, De Leo Filomena e Antonella Lacasella (cori). Durante il live al Parco 2 giugno i Rhomanife gireranno alcune scene del nuovo video in costruzione della nuova versione 2024 del brano ''Sciamaninne''. Presto comunicheremo altre date del tour 2024. Ascolta e segui sui social e dal vivo i Rhomanife, con un nuovo spettacolo e nuova musica, sono unici, diffondono il messaggio d'amore.