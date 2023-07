Dagli Eiffel 65 a Loredana Bertè: cinque serate di musica e spettacolo con il Sammichele Music Festival

Cinque serata di musica e spettacolo a Sammichele di Bari con il Sammichele Music Festival. Dall’1 al 5 agosto, sul palco di Piazza Vittorio Veneto, artisti di fama nazionale ed internazionale si alterneranno per la terza edizione della manifestazione.

Ad aprire la Kermesse, martedì 1 agosto, saranno gli Eiffel 65, a seguire, mercoledì 2 agosto, Gaia e la partecipazione straordinaria di Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, giovedì 3 agosto toccherà a Rhove, preceduto da One Two One Two, il format di Radio Dj e Radio M2o che farà ballare il pubblico con la migliore selezione hip hop, trap e moombathon, venerdì 4 agosto sarà la volta di Elettra Lamborghini e, per concludere, sabato 5 agosto, Loredana Bertè, l'anima rock più ribelle della musica italiana.

Un cast di grandi nomi e talenti emergenti per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Musica, spettacolo e divertimento tra i suggestivi scorci di uno dei borghi più belli d’Italia. Sammichele di Bari è pronta ad accogliere i suoi numerosi ospiti e a deliziare i loro appetiti, non solo musicali, anche grazie alla sua variegata offerta gastronomica.

Il Sammichele Music Festival è un evento organizzato dal Comune di Sammichele di Bari.

Ingresso Libero e gratuito

Contatti: info@sammichelemusicfestival.it