Secolare Festival 2023

I put a spell on you ? 9 e 10 settembre ? Agriturismo San Giuseppe, Corato Corato, Bari ? Tickets su dice qui: Full Pass - 20 euro Day 1 - 15 euro Day 2 - 15 euro Free Camping Full Lineup: Marina Herlop, Horse Lords, L.A. Salami, Emma Tricca, Parbleu, Leland Did it, Ever Felt, Talk Is Cheap, Define Chris Djset Psychophono, Cassette PM, Vinxanity Celebriamo il nostro primo rito. Due palchi vista fortezza, il verde e il desiderio che sale. Secolare Festival è una produzione Spore.media