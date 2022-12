Songbook vol. 3 [Cantautorato italiano e straniero]

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 21.00 ritorna nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce il Volume 3 di “Amarcord” insieme alla voce di Gianna Montecalvo e al pianoforte di Michele Campobasso.



Un concerto in Puglia che racconta in modo appassionato quegli attimi di gioventù vibrante e di vita passata grazie alla musica delle parole: un viaggio lungo 50 anni attraverso la musica pop italiana e internazionale. “Le ragazze di Osaka”, “Wuthering Heights”, “Logical song”, “La donna cannone” e tanti altri brani, in apparenza lontani ma in realtà colonna sonora della vita di molti di noi, rivivono in forma acustica nell’interpretazione personale e al tempo stesso carica di rispetto e ammirazione per l’originale, di Gianna Montecalvo, diploma in Pianoforte, Canto lirico e Musica jazz, una carriera artistica dal 1988, collaborazioni con le più importanti associazioni concertistiche italiane, esibizioni in importanti rassegne in Italia e all’estero, attività didattica sul territorio nazionale, specializzazione in Vocologia Artistica e CMT Estill Voce Training, e di Michele Campobasso, diploma in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda e Musica jazz, una carriera da pianista e arrangiatore e compositore costellata di collaborazioni musicali con orchestre, band e artisti di fama internazionale, tra cui Toquinho, Joel Taylor e Fabrizio Bosso, dal 2005 al 2008 musicista ufficiale Yamaha, pianista nella registrazione di “1920” di Achille Lauro con Gigi D’Alessio e Annalisa, e fondatore di Acuslectric Project.