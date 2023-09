The Visual alla Taverna del Maltese

Giovedì 21 settembre 2023 ore 21:00 Presso la Taverna del Maltese di Bari In via Nicolai 67 Si terrà un concerto con Nino La Montanara e Svetlana Marinchenko Progetto Berlinese, elegante e seducente, di spessore internazionale colmo di melodie profonde, innescando un fantasioso mosaico di emozioni in chi lo ascolta, attraverso un suono denso e fugaci propensioni all'improvvisazione collettiva che circondano i confini della musica. https://www.svetlanamarinchenko.com/ https://www.ninolamontanara.com/#videos Berlin project, elegant and seductive, of international importance full of deep melodies, triggering a fantastic mosaic of emotions in those who listen to it, through a dense sound and fleeting propensities for collective improvisation that surrounds the boundaries of music. Free Entry Info e prenotazioni www.tavernadelmaltese.it 0805244577 3286179861 Bari (Bari) Taverna del Maltese Via Nicolai 67 ore 21:00 ingresso libero Info. 0805244577