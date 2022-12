Underdogs [Jazz inedito ispirato allo sport]

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si apre a “Underdogs” insieme al Simone Gubbiotti trio, formato da Simone Gubbiotti alla chitarra, Davide Liberti al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.



Un concerto in Puglia che sfida i luoghi comuni: nello sport e nel gergo delle scommesse l’underdog è la squadra o l’atleta sfavoriti, quelli dati per perdenti. Ma talvolta chi si pensa abbia scarse possibilità di vittoria riserva sorprese dai risultati leggendari. E’ proprio a questa filosofia si ispira il nuovo progetto di Simone Gubbiotti, che da ex atleta si propone di rovesciare le carte in tavola e sorprendere l’ascoltatore con un interplay e un approccio ritmico che si inseriscono perfettamente negli arrangiamenti sofisticati.



Melodie e ritmi jazz si intrecciano in una partita musicale a calcio o basket, con tre giocatori d’eccezione: Simone Gubbiotti, chitarrista e compositore attivo in Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America, un grave infortunio che chiude la carriera nello sport professionistico e apre la formazione musicale a Perugia, Boston, Siena e Los Angeles, i concerti in tutto il mondo e le collaborazioni illustri come Fabio Zeppetella, Massimo Manzi e la V.J. Collective; Davide Liberti, bassista e compositore, diploma al Conservatorio di Torino, una carriera sulla scena jazzistica dai primi anni 90 in clubs, teatri e festival come Jazz Festival Praga, Torino Jazz Festival e Europa Fest Bucarest, collaborazioni con artisti del calibro di Billy Cobham, Roberto Gatto, Tullio De Piscopo e una discografia con più di venti incisioni come sideman e come leader; e Mimmo Campanale, batterista autodidatta con il jazz come ambito privilegiato di interesse e ricerca musicale e una attività concertistica che lo porta per prestigiosi festival in tutto il mondo, dalla Spagna all’America, dal Portogallo alla Francia, con artisti come Fabrizio Bosso, Serena Brancale e Chris Potter.