Il jazz del Vittorio Cuculo Quartet al Canonico di Mola

Il concerto: Sassofonista (alto e soprano), 27 anni, romano, Vittorio Cuculo è considerato dalla critica uno dei migliori nuovi talenti della scena jazz italiana. Dotato di uno stile personale e di un notevole virtuosismo, Cucolo ha già alle spalle un curriculum importante ricco di premi e segnalazioni, e una intensa attività concertistica internazionale.

Al Canonico di Mola, alla guida del suo ensemble, Cuculo presenterà i brani di “Between”, la sua più recente produzione discografica; un progetto che si pone come un ponte tra generazioni e allo stesso tempo un collegamento fra diversi generi musicali.

Nel repertorio, accanto a celebri standard jazz, anche brani di Enrico Pieranunzi, Roberto Spadoni e Luigi Tenco e composizioni originali scritte da due componenti del quartetto, ovvero Danilo Blaiotta e Enrico Mianulli.

Ospite d’eccezione sarà Gegè Munari, pioniere e maestro del batterismo jazz in Italia, già al fianco di mostri sacri come Gato Barbieri, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Lee Konitz, Dexter Gordon, Chet Baker e molti altri.

Inizio ore 20.30.

Solo concerto 10€, concerto e aperitivo 15€, concerto e cena 30€.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria sono su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La rassegna del Canonico prosegue sabato 1 Agosto con la strepitosa voce soul di Noreda Graves, direttamente da Harlem, accompagnata da un quartetto d’eccezione.

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.