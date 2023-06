Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 22 luglio 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita il Zahara Quartet, formato da Samantha Spinazzola alla voce, Francesco Schepisi al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria, con un progetto su L’Italia di Tosca, l’Africa di Miriam Makeba, il Brasile di Flora Purim e l’Israele di Noa.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, alla scoperta di culture e linguaggi differenti. Un viaggio nato dall’esigenza di esplorare più a fondo le singole sfumature di artisti in grado di trasformare il proprio vissuto in esperienza sonora. Tosca, Miriam Makeba ma anche la coreana Youn Sun Nah e ancora Flora Purim e Noa, fino alle sonorità balcaniche di Elina Duni.



Melodie e ritmi lontani, sapientemente mescolati e arrangiati, vengono reinterpretati dal quartetto in modo personale, con la freschezza e il gusto tipico dell’ improvvisazione jazzistica, mantenendo allo stesso tempo una cura più filologica del repertorio affrontato.