Il concerto "A cena con Rossini" al Nicolaus Hotel

«A cena con Rossini», sulle musiche del compositore che non è stato solo un grande operista, ma anche un buongustaio ed eccellente chef. È la proposta per la festa dell’Immacolata dell’associazione Nel Gioco del Jazz, che al Nicolaus Hotel, mercoledì 8 dicembre (ore 18.30), per la rassegna «Last Concerts 2021», propone un recital a tema con il soprano Marianna Prizzon e il tenore Emanuele Giannino, accompagnati al pianoforte da Maddalena Murari.

Sarà un viaggio sonoro tra arie e duetti tratti non solo dal repertorio di Gioacchino Rossini, del quale si ascolteranno passi da «La gazza ladra», «Il barbiere di Siviglia» e dai «Péchés de vieillesse» (Peccati di vecchiaia), raccolta di centocinquanta pezzi (per voce e pianoforte solo), ma anche dall’«Elisir d’amore» e dal «Don Pasquale» di Gaetano Donizetti, in un concerto-spettacolo che rappresenta una cena virtuale, in un ambiente raccolto e raffinato. D’altronde, Rossini era un amante del buon vivere e soprattutto della buona cucina. Ed è possibile capirlo ascoltando le sue composizioni, piene di quella che i francesi chiamano «joie de vivre», almeno quelle della cosiddetta «giovinezza» e della prima maturità, visto che a soli trentasette anni Rossini si ritirò dalle scene smettendo di comporre musica per il teatro lirico ma continuando a scrivere musica per sé, la seconda moglie e gli amici.

Ottimo cuoco, si dice che Rossini fosse inarrivabile nel preparare i maccheroni, che si faceva spedire da Napoli, ed era goloso di un certo pasticcio di pollo con gamberi al burro, ma anche del prosciutto spagnolo, che gli inviavano da Siviglia, e ancora di gorgonzola e panettone, golosità immaginarie di quest’ipotetica cena con il più gourmet dei musicisti.

Costo dei biglietti, 15 euro settore A, 10 euro settore B. Info e vendita associazione Nel Gioco del Jazz, via Principe Amedeo 233, Bari, tel. 338.9031130-351.2101227, oppure c/o Centro Musica in corso Vittorio Emanuele 167, tel. 080.5211777. Biglietti online sul circuito liveticket.it.