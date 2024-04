All'Abeliano il concerto 'The Young Beethoven. Gli artigli di un artista da cucciolo'

Martedì 23 aprile, alle 20,30, al Teatro Abeliano di Bari, prosegue la ventinovesima stagione concertistica del Collegium Musicum: in scena ci sarà il concerto intitolato «The Young Beethoven. Gli artigli di un artista da cucciolo», con protagonisti il musicologo Sandro Cappelletto (autore di testo e drammaturgia) e il pianista Marco Scolastra. Sarà un viaggio e un racconto suggestivo nell’universo culturale e musicale del giovane Beethoven: Cappelletto si concentrerà sulle grandi potenzialità che il genio di Bonn mostrava sin da quando era «cucciolo», a partire dai suoi lavori d’esordio a Bonn, il viaggio e gli studi a Vienna, la morte della madre, il ritorno nella citta? dove e? nato, la definitiva partenza per la capitale dell’Impero. Il pianoforte di Scolastra e la narrazione del musicologo tracceranno un percorso lungo pagine rare e sorprendenti del catalogo del compositore, tra prime conquiste e folgoranti anticipazioni del genio che verra?.

Nell’impaginato beethoveniano della serata, Scolastra eseguirà al pianoforte due Bagatelle (op. 33 n. 1 e op. 126 n. 6), le Variazioni sopra una marcia di Dressler, Fuga a due voci, Rondò in do maggiore, «Kurfu?rstensonate» in fa minore, Sonata in do maggiore, Variazioni sul duetto “Nel cor piu? non mi sento” (dalla commedia per musica «La Molinara» di Giovanni Paisiello) e la Sonata in fa minore op. 2 n. 1.

Info e prenotazioni: 340.499.38.26. Biglietti a 12 euro (intero), 9 euro (ridotto per over 65, studenti e disabili). Alle 10,30 lo spettacolo sarà anticipato in matinée per le scuole.

Il titolo dello spettacolo rimanda al romanzo di formazione semiautobiografico di James Joyce «A Portrait of the Artist as a Young Man» («Ritratto dell’artista da giovane»), meglio noto in Italia come «Dedalus». Prima di Beethoven nessun musicista era stato per i propri successori una figura così grande e ingombrante con cui confrontarsi, ed è nel desiderio di comprendere e illustrare le ragioni dell’affermarsi di questo figura titanica che va cercato il senso più profondo del viaggio ordito da Cappelletto. Molto più che una semplice illustrazione di un frammento biografico: anzi, lo spettacolo-concerto è una ricerca delle origini di quegli elementi culturali, caratteriali e ambientali che hanno fatto del compositore tedesco una figura decisiva della cultura occidentale.