A Polignano a Mare il concerto Contamination Open Ensemble, musica “Dai confini del mondo”

Continua Ad Libitum, la rassegna musicale di Polignano a Mare quest’anno giunta alla X edizione, organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale con Eugenio Bennato, il 28 giugno, alle ore 21.00, si entra nel vivo della manifestazione con un quintetto d’eccezione: il Contamination Open Ensemble, formato dalle eccellenze del Conservatorio Nino Rota di Monopoli con il concerto “Dai confini del mondo”.

Gabriele Cavallo (pianoforte, sintetizzatore, handpan, flauto), Alessandro Turi (flauto traverso, sintetizzatore, percussioni), Sabrina Preite (sassofono, percussioni), Francesca Perrone (contrabbasso) e Michele Di Modugno (batteria, vibrafono) si esibiranno al Chiostro Sant’Antonio in un repertorio che esplora diverse sonorità da Claude Bolling, Pedro Iturralde a composizioni originali di Gabriele Cavallo.

Il concerto è un viaggio tra culture, stili, generi musicali: dalle danze greche al R&B, dalla musica elettronica allo swing, dall'energico funky al calore espressivo di un adagio sentimentale con particolare attenzione per il Novecento storico e la produzione contemporanea.

Il 6 luglio, alle ore 21.00, sempre al Chiostro Sant’Antonio di Polignano a Mare, appuntamento con The Long Road Home, con Shannon Anderson (voce), Nicola Nesta (chitarra), Leo Binetti (piano e synth) e Ievgeniia Iaresko (violino). Un programma che comprende secoli di storia di canto Anglo-Sassone e attraversa oceani e continenti, dal vecchio al nuovo mondo. Dalle antiche ballate medievali fino alle singer-songwriter di oggi, questi brani esprimono la tensione eterna sospesa tra il bisogno di avventura e il desiderio del quotidiano familiare.

Da non perdere. Il 19 luglio, ancora sulla scia del tema omerico, alle 21.30 Cala Paguro ospiterà “Il mio nome è Odisseo”, spettacolo scritto e diretto da Maurizio Pellegrini con Sax Nicosia nel ruolo dell’eroe. L’evento, appuntamento extra di questa decima edizione di Ad Libitum, è gratuito. Un racconto unico e originale del Mito sul mare di Polignano: Cala Paguro si trasforma nell’approdo sicuro della barca di Odisseo, dove ad accoglierlo ci sono la giovane Nausicaa e suo padre Alcinoo, re dei Feaci.

Nata nel 2015 come rassegna concertistica nelle chiese di Polignano a Mare, Ad Libitum è cresciuta negli anni arricchendo la sua programmazione e contaminandosi con diversi linguaggi artistici. Si va oltre la semplice proposta artistica: valorizza il territorio creando sinergie tra beni architettonici, Arte, Storia e Cultura.

Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti - molti dei quali under 35 - Ad Libitum è riconosciuta tra le maggiori manifestazioni per ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale, di valorizzazione dei luoghi e di formazione nel territorio del sud barese. Proprio per questo percorso di costante dedizione al territorio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, che sostiene la rassegna attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022-2024.

Biglietti:

Intero 13 euro

Ridotto 10 per under 25 e over 65

Abbonamenti 100/130/150 euro

Prevendite al botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket oppure online su www.vivaticket.com.

Info www.adlibitumfestival.it