Concerto degli Adika Pongo ad Acquaviva delle Fonti

Un appuntamento per allietare residenti e visitatori ma anche per sostenere, una volta di più, le attività locali con un evento dal vivo di importante rilevanza. E’ il senso del concerto degli Adika Pongo, promosso dall’amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti per il prossimo 30 dicembre, alle 20.30 in via Roma.

La band romana chiude il suo trentesimo anno di attività con un concerto gratuito nel cuore del centro di Acquaviva. Una serata di musica, con le sonorità che negli anni hanno reso famosa la band guidata dalla cantante Francesca Silvy, per accompagnare tutti verso il nuovo anno.