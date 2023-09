Lo spirito romantico di Albert Mamriev a Corato per il Festival Zadra

Protagonista di un altro prestigioso recital, lunedì 11 settembre (ore 21), sempre nel Chiostro di Palazzo di Città, sarà il pianista russo Albert Mamriev, anche lui impegnato in un omaggio a Rachmaninov con l’Étude-Tableau op. 33 in un impaginato comprendente in apertura la Sonata D960 di Franz Schubert.

Grande virtuoso dallo spirito romantico, Albert Mamriev è uno degli ospiti più attesi del Festival Zadra. Russo del Daghestan, oggi residente ad Hannover, in Germania, Mamriev vent’anni fa si fece notare per la prima volta negli ambienti del pianismo che conta con la vittoria al Delia Steinberg International Piano Competition di Madrid, prima di intraprendere una brillante carriera di pianista romantico, nel solco della grande tradizione virtuosistica tracciata da Horowitz e Rubinstein, con numerose affermazioni a concorsi di primo piano, tra cui il Gina Bachauer di Salt Lake City, e un’intesta attività concertistica in giro per il mondo.

In caso di maltempo i concerti si terranno comunque al coperto. Info 340.5238643. Biglietti al link www.coratopianofestival.it/ xiii-festival-abbonamenti/.

Il Festival pianistico «Fausto Zadra» viene realizzato con il fondamentale sostegno finanziario del Comune di Corato, che figura anche in veste di ente patrocinante della manifestazione con il Comune di Cellamare, la Fondazione Casillo e il Conservatorio Piccinni di Bari.