La straordinaria pianista prodigio Alexandra Dovgan in concerto al Teatro Petruzzelli di Bari

Appuntamento imperdibile: mercoledì 30 giugno alle 20.00, il maestro Ton Koopman condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista la straordinaria pianista prodigio Alexandra Dovgan.

In programma: Concerto n. 23, in La maggiore, per pianoforte e orchestra, KV 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 41, in Do maggiore, KV 551, “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart.

