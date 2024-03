“From Paris to Hollywood” con l’Orchestra Filarmonica Pugliese ad Altamura

Giunge all’ultima serata la terza edizione del Festival dell’Alta Murgia al Teatro Mercadante di Altamura. Domenica 24 marzo ore 19:30 con il ‘From Paris to Hollywood’, chiude nel migliore dei modi l’appuntamento con la musica d’eccellenza che ha ospitato importanti artisti della scena mondiale.

Il festival, che sta crescendo di anno in anno, ha ricevuto un’ottima risposta da parte del pubblico che ad ogni concerto ha affollato il teatro, mostrando di apprezzare e gradire le scelte del direttore artistico, il M° Leonardo Colafelice. Un pubblico trasversale e attento ad ogni esecuzione in calendario che dimostra quanto sia importante un’educazione alla conoscenza del patrimonio musicale e quanto i luoghi deputati all’ascolto, come il prestigioso Teatro Mercadante, siano da preservare e promuovere.

Guidata dal direttore d’orchestra Michele Nitti, l’Orchestra Filarmonica Pugliese si unisce ai pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani in un concerto conclusivo indimenticabile.

La serata presenterà brani iconici come l’entusiasmante Ouverture di ‘Orfeo all’Inferno’ di Offenbach, famosa soprattutto per il “can-can”, il brillante concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc e le celebri melodie tratte dalle due suite della “Carmen” di Bizet, note al grande pubblico anche per essere state utilizzate come colonne sonore in rinomate pellicole cinematografiche.



