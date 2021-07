Concerto Berberè nella rassegna "Suoni dal mondo" del festival Kantun Winka

La rassegna "Suoni dal mondo" del festival Kantun Winka vi dà appuntamento a mercoledì 28 luglio, ore 20.30, presso il Castello Angioino di Mola di Bari per una nuova serata in musica con il concerto Berberè, con Marialuisa Capurso (voce ed effetti), Domenico Lopez (chitarra ed effetti) e Maurizio Lampugnani (voce e percussioni).

Questo nome cosi originale deriva da un mix di spezie utilizzato nella cucina africana, che si ottiene miscelando ingredienti di diversa provenienza.

Proprio come la musica di Berberè, di matrice africana con influenze europee del pop rock, folk, dalle interessanti stratificazioni poliritmiche e delle voci.

Delicata e decisa come questa spezia.

Berberè affronta con la sua musica tematiche di tipo politico legate alla natura dei rapporti umani, alle lotte quotidiane contro la disuguaglianza, i soprusi, la disperazione di popoli colonizzati e che quotidianamente vivono in guerra.

Tuttavia, emergono dalle note che si sprigionano anche la bellezza e la gratitudine verso una terra meravigliosa che, nonostante tutto, continua a splendere.

Il festival fa parte del Progetto SUD CHIAMA SUD, Azione 2 finanziato dalla Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.



Con il contributo del Comune di Mola di Bari.Per info e prenotazioni visita il sito www.alma-terra.info o contatta il numero 3471344467.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...