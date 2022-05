Il concerto di pace a sostegno della popolazione ucraina, il Bortkiewicz Duo si esibisce per l’evento solidale

Il Bortkiewicz Duo in concerto alla Cittadella degli Artisti di Molfetta a sostegno della popolazione ucraina. È in programma sabato 14 maggio a partire dalle ore 20 il Concerto della Pace, iniziativa solidale che vedrà esibirsi nel laboratorio urbano di Molfetta Temur Yakubov al violino e Yevhen Levkulych al piano. Il duo è nato nel 2016 in Ucraina durante il Festival Internazionale di Musica “Bortkiewich in Ucraina” e fino al 2020 la loro attività concertistica si è svolta in Ucraina.

Durante la serata è previsto l’intervento di don Gino Samarelli, parroco del Duomo di Molfetta, che nelle scorse settimane aveva organizzato spedizioni umanitarie nei territori martoriati dalla guerra con la Russia per portare in salvo in Italia famiglie e bambini, anche disabili, e consegnare prodotti alimentari, donazioni economiche e materiali raccolti.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza proprio per gli ospiti ucraini arrivati a Molfetta con le spedizioni umanitarie di don Gino. Biglietto unico 7 euro, acquistabile al botteghino della Cittadella e sul circuito Vivaticket. Botteghino (via Bisceglie 775, Molfetta) attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it.