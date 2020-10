INTERPRETATO DA violino: Julian Rachlin e pianoforte: Johannes Piirto

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 7, in do minore, per violino e pianoforte, op. 30 n. 2

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 9, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 47

“A Kreutzer”