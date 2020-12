Concerto di Capodanno per Lima: l’orchestra del Levante diretta dal maestro Elio Orciuolo dal palco del Teatro Kismet di Bari

La lirica pugliese vola in Perù. Domani 29 dicembre, alle ore 19, sui canali televisivi dell’Ambasciata italiana di Lima e sulle pagine social dell’Istituto Italiano di Cultura di Lima (https://www.facebook.com/iiclima e https://www.youtube.com/channel/UCM3_9zFpMkTtZTljxqoanYA ) sarà trasmesso il concerto di Capodanno registrato nei giorni scorsi al teatro Kismet di Bari.

Un’iniziativa dell’ambasciata italiana di Lima che ha coinvolto l’orchestra del Levante con il primo violino Fabrizio Signorile, diretta dal maestro Elio Orciuolo.



Docente del conservatorio Nino Rota di Trani, Elio Orciuolo può ormai vantare una brillante carriera internazionale che l'ha visto affermarsi in numerosi teatri europei, dopo aver lavorato a lungo anche in veste di maestro del teatro Petruzzelli.

Il progetto è patrocinato dal ministero degli Affari Esteri Italiano e dall'Ambasciata italiana in Perù, su iniziativa dell'ambasciatore Giancarlo Curci e il direttore dell'istituto italiano di Cultura Gabriele La Posta.



Il programma, nella migliore tradizione belcantistica italiana, comprende una serie di arie e duetti da opere liriche di Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini. I solisti sono il soprano Ripalta Bufo e il baritono Luca Simonetti e il tenore Raffaele Abete.

ore 19 (orario per Lima, ore 01.00 circa del giorno 30 dicembre in Italia)