Sherrita Duran protagonista del concerto di Capodanno dal Teatro van Westerhout

Per questo strano Capodanno, che tutti si augurano possa rappresentare l’inizio di una nuova fase dopo un 2020 da dimenticare, l’Agìmus di Mola di Bari si affida ancora una volta al talento di Sherrita Duran, già protagonista del concerto di Natale trasmesso sui canali social lo scorso 25 dicembre. Il 1° gennaio, alle ore 12.30, il nuovo show della cantante californiana e della sua band, registrato qualche giorno fa nel Teatro van Westerhout, verrà trasmesso su tutte le piattaforme digitali (sito istituzionale, canale YouTube e pagina Facebook) dell’Agìmus e del Comune di Mola, che contribuisce in maniera fondamentale all’organizzazione dell’iniziativa.

Con la sua band la cantante californiana propone un percorso sonoro dallo spiritual al gospel, passando per il musical e un repertorio di melodie immortali. Voce calda dal timbro morbido, la cantante americana spazia dal soul al jazz alla dance music ed ha alle spalle una carriera di cantante lirica tra Los Angeles, New York e l’Italia. E questo nobile passato dell’artista non è sfuggito al noto critico musicale Mario Luzzato Fegiz, che ha definito Sherrita Duran «un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black».

Nata e cresciuta a Fresno, Sherrrita Duran si trasferisce molto presto a Los Angeles dove si laurea in opera lirica e arti vocali all’Università della South California. Già giovanissima si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti, inclusi i teatri di Broadway. E fin dagli esordi la sua carriera si misura con un repertorio vastissimo, dal melodramma al pop, dal gospel al jazz, dal soul alla musica dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical. Quindi, la decisione di trasferirsi in Italia, dove Sherrita partecipa a numerose trasmissioni televisive e collabora con alcuni big della musica leggera, da Adriano Celentano a Gianni Morandi.

Il concerto dell’artista sarà impreziosito da immagini girate nel Castello Angioino, nella Chiesa Matrice, a Palazzo Roberti e nel Chiostro di Santa Chiara. Il concerto, secondo appuntamento del trittico «Sinfonia del Natale» diretta da Piero Rotolo con la regia di Maurizio Pellegrini, si propone, infatti, di far scoprire con la musica i luoghi storici di Mola di Bari.