A Casamassima il secondo appuntamento con “Todo Mundo Approdo Lindo”

Continua il Maxima Jazz Fest, la rassegna musicale della Fondazione Mons. Sante Montanaro a cura di Gianpiero Macino, che porta il jazz e la musica di qualità nel Paese Azzuzzo, nel centro storico di Casamassima, a Piazza Delfino. Domani, giovedì 30 maggio, ci sarà il secondo appuntamento con “Todo Mundo Approdo Lindo”, progetto musicale che vede uno dei chitarristi più rappresentativi della scena sia jazz che classica della Puglia, Nando di Modugno, duettare con la voce scura e passionale di Lisa Manosperti. Entrambi coinvolgeranno il pubblico in un viaggio tra due sponde dell’Atlantico, quella della penisola iberica e quella del Brasile più nero, quello dei racconti di Jorge Amado.

Ogni giovedì, fino al 13 giugno, il festival porterà la musica nel centro storico, ormai noto come Paese Azzurro, a Piazza Delfino, con lo scopo di sensibilizzare le coscienze nei confronti di un patrimonio artistico troppo spesso emarginato.

Il concerto inizierà alle 20.30. I posti a sedere sono già sold out, ma sarà possibile assistere in piedi o seduti ai tipici gradini del centro storico di Casamassima. Info https://www. maximajazzfest.it/

Il festival prosegue il 6 giugno con “Personalità”, omaggio a una delle più grandi jazziste italiane al mondo: Caterina Valente. Patty Lomuscio (voce) e Vito di Modugno (hammond) riproporranno alcuni tra i suoi più importanti successi: da Till a Personalità a Nessuno al mondo.

La voce di Serena Grittani e il pianoforte di Bruno Montrone chiuderanno il festival il 13 giugno con “Tea for two”. Accomunati dalla passione per i grandi songwriters del teatro di Broadway, il duo ripropone riletture e reinterpretazioni dei classici del secolo scorso: Cole Porter, Kern, Irving Berlin, Van Husen, Rodgers and Hart ,Gershwin, Carmichael, Ellington.