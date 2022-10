Concerto dell'ensemble piemontese "Alterati in Chiave" nella Cattedrale di Ruvo di Puglia

Quattro donne e quattro uomini. Otto voci che, provenienti da differenti esperienze canore, esprimono all’unisono il proprio amore per il canto attraverso la musica polifonica. È l’ensemble vocale piemontese Alterati in Chiave che, dopo il grande successo riscosso a giugno del 2021, torna ad esibirsi in Puglia in occasione della tredicesima edizione del Ruvo Coro Festival, la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” di Ruvo di Puglia, con la direzione artistica di Angelo Anselmi.

Appuntamento sabato 8 ottobre alle ore 20.30 a Ruvo di Puglia dove, dopo due eventi dedicati ai cantautori e l’esibizione del Coro Studium Canticum della scorsa settimana, sarà ancora una volta la Cattedrale ad ospitare lo spettacolo dell’ensemble che proviene da Cerano (Novara).

Gli Alterati in Chiave, “alterati” come possono essere segni di diesis o bemolle in testa (in chiave) ad uno spartito, sono nati come vocal ensemble nel 2010 e divenuti, poi, associazione nel 2012. Quest’ultima, con il patrocinio del Comune di Cerano, ha fondato e gestisce la corale Alterazioni Giovanili: un progetto che si pone l’obiettivo di offrire la possibilità a tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori con la passione per il canto, di esibirsi in rassegne corali, concerti, concorsi e di vivere l’emozionante esperienza del cantare insieme. L’iniziativa, che è totalmente gratuita e conta ad oggi circa venti coristi, mira così a scoprire, sostenere e valorizzare la passione canora dei più giovani e a sostenerli nel loro percorso di crescita artistica.

Oltre alla partecipazione al Ruvo Coro Festival lo scorso anno, l’ensemble vocale si è esibita, negli anni, nell’ambito di prestigiosi eventi e rassegne culturali. Tra queste, nel Chori Patris Passio 2012 all’interno della Basilica di San Gaudenzio (NO), nel concerto corale di apertura al festival MI.AM.OR, nella Palazzina Liberty di Milano nel 2015, in occasione del Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore (categoria Ensemble) nello stesso anno, nel XXII concorso regionale di canto corale Viù, nel 2017, dove ha ottenuto un prestigioso terzo posto. Ad ottobre del 2019 gli Alterati in Chiave hanno partecipato al X° Concorso del Lago Maggiore presso la Collegiata di S. Leonardo, a Verbania e, durante il mese successivo, al IX° Concorso nazionale “Antonio Guanti” di Matera. Si sono esibiti a giugno 2021 al Ruvo Coro Festival e, a seguire, in occasione del Festival di Cinema, Musica e Scuola di Torino. A maggio del 2022 si sono classificati al 2° posto nella categoria “Gruppi vocali” durante il 55° Concorso nazionale corale Trofei “Città di Vittorio Veneto”.

Giunto alla sua 13esima edizione, Ruvo Coro Festival è patrocinato dal Comune di Ruvo di Puglia e proseguirà fino al prossimo 22 dicembre con una fitta programmazione di appuntamenti musicali, tra produzioni e formazioni ospiti.

Alterati in Chiave

Sabato 8 ottobre, ore 20.30

Cattedrale di Ruvo di Puglia (Largo Cattedrale, 1)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti