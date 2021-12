Nella Chiesa di San Carlo Borromeo prima assoluta de il “Brindisi” dalle 6 Romanze per Canto e Pianoforte di Giuseppe Verdi del 1845

Domenica 19 Dicembre nella Chiesa di San Carlo Borromeo alle ore 20, si terrà il consueto concerto natalizio dell’EurOrchestra da Camera di Bari.

Per l'occasione sarà eseguita in prima assoluta mondiale una chicca di Giuseppe Verdi. Si tratta del “Brindisi” dalle 6 Romanze per Canto e Pianoforte del 1845, trascritto da Angela Montemurro ed eseguito in prima assoluta mondiale per Voci e Orchestra. Dirige il Maestro Francesco Lentini. Fine dicitore Alberto Rubini.

Saranno inoltre eseguite le tradizionali musiche natalizie da parte dell’EurOrchestra, impreziosite dalle voci del tenore Gianni Leccese e della soprano Angela Cuoccio.

In programma brani di Pachelbel, Bach, Caccini, Franck, Mascagni (il celebre Intermezzo della Caval leria Rusticana nella precedente versione vocale dello stesso autore nota come Ave Maria).

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso solo con Green Pass.

Per informazioni www.eurorchestra. it https://www.facebook.com/ groups/45444837611/permalink/ 10159488962717612/

www.viaggiareinpuglia.it/ evento/60461/it/XX-Stagione- EurOrchestrain-Musica-2021