A Corato il Paint Duo, ritratti dal mondo al suono di flauto e chitarra

Raffinato concerto da camera con il Paint Duo composto da Antonio Dambra (flauto) e Paolo Battista (chitarra), di scena sabato 13 luglio (ore 20.30) per l’estate a Corato «Sei la mia città 24» nel chiostro della chiesa di San Domenico, appuntamento realizzato in collaborazione tra l’associazione Misure Composte diretta da Flavio Maddonni e l’amministrazione comunale. Il programma del concerto, intitolato «Ritratti dal mondo», include musiche di Francis-Paul Demillac (Petite Suite Mèdièvale), Mauro Giuliani (Duettino op. 77), Paolo Battista (Decoupage n. 3 e n. 4), Maximo Diego Pujol (Tre Piezas Marginales), Erik Marchelie (Tango), Pasquale Scarola (Cantabile op. 10), Jamie M. Zanamon (3 Retratos) e Celso Machado (Pacoca choro e Per de Moleque). Un programma nelle corde del Paint Duo, che attraversa due secoli di musica e varie regioni del mondo, spaziando dalla musica classica dell’Ottocento al repertorio proveniente dal Brasile e dall’Argentina, come la bossa, lo choro e il tango argentino.

Classe 1986, Antonio Dambra, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui Syrinx, Euterpe e Stravinskij e nel novembre 2003 ha partecipato in veste di solista al prestigioso Festival Flautissimo organizzato al Parco della Musica di Roma. Dambra ha spesso collaborato come flautista ed ottavinista con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e l’Orchestra del Petruzzelli e Teatri di Bari e da diversi anni suona in duo con la pianista Alessandra Stallone.

A sua volta, Paolo Battista si cimenta con un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale a quella novecentesca, dal ricercare al tango, dalla musica vocale da camera dell’Ottocento alla canzone popolare spagnola e dal 2016 collabora con il trio Lithos e nel 2022 ha pubblicato per la Bergmann Edition i suoi 5 Decoupage, musica da camera con chitarra.

L’ingresso al concerto è libero. Info 347.4567734.