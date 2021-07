Concerto de "L'orchestra dei Braccianti - il sound delle campagne italiane"

Sabato 31 Luglio alle ore 20.30, presso il “Chiostro di Santa Chiara” di Mola di Bari, nell’ambito del Kantun Winka Festival, si terrà il concerto de “ L’ORCHESTRA DEI BRACCIANTI DELLA TERRA ONLUS”. “La musica può essere un potente motore di integrazione e dialogo”: con questa missione è nata l’Orchestra dei Braccianti, un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di varie nazionalità uniti dal forte legame con la terra. L’Orchestra è strumento sonoro di sensibilizzazione contro caporalato e sfruttamento e, allo stesso tempo, spazio altamente professionale di ricerca musicale per musicisti e autori di talento, italiani e stranieri. Il messaggio che veicolano attraverso la loro musica si inserisce molto bene nel progetto Sud chiama Sud e nel Festival Kantun Winka, che attraverso momenti di convivialità, condivisione e interculturalità vuole creare ponti culturali, far superare la diffidenza e la paura del diverso da sé attraverso la conoscenza dell’altro, la cultura, e, al contempo, far emergere tematiche sociali ed etiche importanti, come quella legata alla situazione del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti agricoli, italiani e stranieri, in Puglia. Tramite le sue performance, l’Orchestra vuole far conoscere una musica diversa, coinvolgente e piena di ritmo, sensibilizzando al contempo il pubblico su temi come quelli dello sfruttamento lavorativo e del rispetto del lavoro e dei lavoratori.

