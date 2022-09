Concerto dei vincitori della 5^ edizione di Urticontest

Violino e flauto in dialogo tra intrecci timbrici e contrasti dinamici: sulle orme di Annamaria Morini ed Enzo Porta, storico duo, dedicatario di tante composizioni per questo organico, Paride Losacco e Gabriele Mastrototaro riportano all'ultimo decennio del Novecento, con un omaggio a Wilhelm Friedemann Bach. In mezzo due prime per strumento solo di Benedetto Boccuzzi (Otto lamenti, per violino) e Davide Wang (Tutti gli stadi della decomposizione, per flauto)



In apertura di serata, Paride eseguirà Siciliana dalla Sonata n. 1 (BWV 1001) per violino solo di Johann Sebastian Bach (in omaggio a Pasolini)



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 1 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com