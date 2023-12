Concerto della legione allievi della Guardia di Finanza

Si svolgerà nel Borgo antico di Bari, nella seicentesca cornice della Chiesa del Gesù in vico Gesuiti 17, il Concerto di Natale che il Centro Italiano Femminile e la Sezione di Bari Bitonto dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme organizzano per aiutare i bambini di Betlemme. L’appuntamento è per martedì 19 dicembre alle 19:30. Ad esibirsi saranno i militari della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza diretti dal Luogotenente Gregorio Pasquino.