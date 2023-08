Concerto di chiusura del SSaCMU festival dell'Eurorchestra in cattedrale

DOMENICA 27 Agosto alle 21, nella Cattedrale di Bari, Concerto di Chiusura del SSaCMU dell’EurOrchestra, il Festival che ha posto all’attenzione del pubblico opere inedite o poco conosciute dei nostri musicisti di Scuola Napoletana, attivi fin dal Settecento.



Si chiude domenica 27 agosto, alle 21 nella Cattedrale di Bari, il “SSaCMU - Sacred Serious and Comic Music Festival (Barisien Napolitain, e oltre) dell’EurOrchestra da Camera di Bari”, creato nell’ambito dell’accordo di programma Mic-Comune di Bari per l’avviso pubblico “Le Due Bari 2023”, con la direzione Artistica di Francesco Lentini. Il concerto sarà preceduto, alle 19.30, da un Laboratorio inclusivo a cura della Onlus Mondo Antico e Tempi Moderni.



il Concerto, dal titolo “Dinastie, Musici, chierici & friends: i Tritto e gli Abati della Cattedrale di Bari: Logroscino e De Rossi”, propone come prime esecuzioni nei tempi moderni, in nuove vesti e in nuove partiture, realizzate dalla compositrice barese Angela Montemurro, musiche di ispirazione seria, o addirittura sacra, o di vena comica, tratte da antichi manoscritti o antiche edizioni a stampa, scritte dai nostri maestri, detti e riconosciuti come appartenenti alla “scuola napoletana”, ma che in effetti fanno parte di dinastie musicali, originarie del territorio barese o pugliese, nelle quali l’arte della composizione e della interpretazione si è mutuata da padre a figlio a nipote, come nella stirpe dei Tritto, o dei Logroscino. Giacomo Tritto nacque ad Altamura nel 1733 e undicenne si trasferì a Napoli, dove studiò nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, di cui divenne poi direttore, intraprendendo una carriera di teorico e compositore che lo portò, sotto la protezione del Casato dei Borboni, regnante a Napoli, a divenire direttore del Teatro di San Carlo e a vedere eseguite, nei Teatri più importanti di Italia e di Europa, le sue opere. La sua grande attitudine musicale fu ereditata dal figlio Domenico, nato a Napoli nel 1762, che fu clavicembalista, e compositore soprattutto di Musica sacra. Di Giacomo Tritto saranno eseguite, dall’opera “La sposa Stramba”, la Sinfonia iniziale, e l’Aria di Don Cicco per Basso e Orchestra, affidata alla voce di Giuseppe Naviglio. Seguiranno poi, sempre di Giacomo, due brani dal Salve Regina, per Soprano e Orchestra, e per Tenore e Orchestra, affidati a Angela Cuoccio, e a Gianni Leccese, e il Duetto “Il tuo fido e dolce affetto” dall’opera “Le nozze in garbuglio, per Soprano e Basso, con le voci di Rosa Angela Alberga e Antonio Marzano.

Di Domenico Tritto, che è stato anche Maestro della Banda di Acquaviva, la più antica Banda pugliese, l’EurOrchestra eseguirà il Cum Sanctu Spiritu tratto dalla Messa per 4 Voci soliste e orchestra (Alberga, Cuoccio, Leccese, Naviglio).

Nella seconda parte il concerto omaggerà Nicola Bonifacio, della stirpe bitontina dei Logroscino, battezzato nel 1698, e formatosi anche lui musicalmente a Napoli, dove lavorò stabilmente e fu apprezzato come direttore d’orchestra e clavicembalista. Di lui abbiamo pochissime notizie, ma possediamo una caricatura che gli fu eseguita da un pittore dell’epoca durante un concerto. Fu ritenuto a lungo l’inventore del concertato finale dell’opera buffa. Di Logroscino sarà eseguita dal Basso Antonio Marzano l’Aria Aseno, un brano comico-onomatopeico, con testo in dialetto napoletano, cui seguirà lo Stabat Mater, affidato ai Soprani Rosa Angela Alberga e Marzia Saba Rizzi, e l’Aria Idol mio, da te dipende la mia pace, solista ancora Marza Saba Rizzi. Infine, prima di un omaggio alla canzone napoletana del compositore tarantino Mario Costa, tutti i solisti di canto eseguiranno brani dall’ Oratorio Sacro San Filippo Neri, per 5 Voci e Orchestra, del compositore Francesco Rossi (o De Rossi), barese doc del 1627, cui Bari ha dedicato una frequentatissima strada nel centro cittadino. Rossi fu Maestro di Cappella a Napoli, ma soprattutto fu Canonico e Cappellano della Cattedrale di Bari a partire dal 1677. La sua attività poi proseguì a Venezia, dove fu Maestro di Coro, e fu soprannominato “Abate di Puglia”.

La voce dell’attrice Lidia Cuccovillo farà da raccordo al programma. Angela Montemurro è al cembalo. Dirige il Maestro Francesco Lentini. Ingresso libero.



Come preparazione all’ascolto del Concerto, alle 19,30, sempre in Cattedrale, il prof. Nicola Cutino, Presidente della Onlus “Mondo Antico e Tempi moderni”, terrà un laboratorio inclusivo, relazionando sul tema: “ L’ascolto di brani musicali con testi popolari può rendere agevole l’astrazione di contenuti artistico-letterario e l’approccio alla metrica ed al ritmo del linguaggio poetico ”.