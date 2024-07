Concerto di mezzanotte a lume di candela

Il Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo annuncia per sabato 27 luglio, presso la chiesa di S. Antonio a Mola di Bari, l'evento cardine della sua programmazione artistico-musicale annuale: il concerto organistico di mezzanotte a lume di candela. La peculiarità di questo appuntamento, che oramai da molti anni si ripete e rappresenta un richiamo fortissimo per turisti e viveur delle estati molesi, non è rappresentata solo dal fatto che il concerto si svolge di notte al buio con la sola luce delle fiaccole, ma pure che l'antico organo settecentesco viene suonato senza l'ausilio della corrente elettrica. L'evento, infatti, fu ideato anni fa dalla Prof.ssa Margherita Sciddurlo, direttrice artistica del festival, e si rinnova ad ogni edizione per mettere in risalto il valore storico-artistico dell'autentico organo Petrus de Simone che è il fulcro del progetto musicale e dell'intera manifestazione che da quindici anni promuove musica e cultura sul territorio. Detto organo verrà suonato azionando manualmente i mantici che pompano aria nelle canne per produrne il suono, proprio come si faceva nell'antichità, prima dell'avvento della corrente elettrica, con un notevole impegno fisico per chi aveva questo ruolo, prendendo per l'appunto il nome di "levamantici". L'obiettivo è quello di permettere al pubblico di apprezzare la voce autentica dell'organo in un contesto che ricostruisce le condizioni e l'atmosfera originali dello strumento, con conseguente intensa suggestione emotiva. Voci meravigliose intoneranno canti gregoriani (e neogregoriani) in questa atmosfera crepuscolare secondo l'antica prassi "alternatim" con intermezzi musicali di assolo dell'organo, il tutto in una perfetta commistione di stile fedele allo strumento e al contesto sacro che fa da cornice. La caleidoscopica luce delle fiaccole con il suo gioco di ombre e moti sinuosi creerà un'aura quasi magica e favolosa che riprodurrà un quadro caravaggesco in cui ad emergere dal buio saranno il misticismo della musica che accompagnava le antiche liturgie latine e le forme della sacra bellezza. Le voci uniche e incantevoli saranno quelle della prestigiosa Cappella Musicale Corradiana diretta dal M° Antonio Magarelli, eccellente direttore di coro e orchestra, nonché scrupoloso e appassionato ricercatore di musica, mentre all'organo si esibirà Gaetano Magarelli, raffinato organista e clavicembalista, anch'egli impegnato da sempre nella ricerca musicologica. Il concerto avrà inizio alle 23:30 e si consiglia di arrivare con un po' di anticipo per via dell'affluenza numerosa. L'ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori dettagli consultare il profilo facebook del festival o contattare il numero 340 3761550.