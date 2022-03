Federica Vigilante e Andrea Solida in concerto al Pivot di Castellan Grotte

Il circolo Pivot riparte alla grande nel segno della musica e della bellezza. Venerdì 1 aprile, alle 19:30, il duo pianistico composto da Federica Vigilante e Andrea Solida si esibirà nello splendido salone di palazzo Picella, in un concerto organizzato dall’associazione Auditorium di Pierluigi Camicia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Castellana Grotte. Tra i brani proposti, i Sei Duetti per pianoforte a quattro mani, op. 11 di Sergej Rachmaninov. Scritti nel 1894, i “morceaux” appartengono al primo Rachmaninov, ancora legato ai modelli tardoromantici come ?ajkovskij. Un romanticismo che, presto, sarà esasperato e stravolto da Rachmaninov, con cui - si può dire - la musica si apre alle problematiche dell’uomo contemporaneo. La musica deve affiancare l’uomo, deve incarnare lo spirito dei luoghi. E’ senza dubbio questo il pensiero di Francis Poulenc, uno dei più rappresentativi compositori parigini della prima metà del ‘900. Con la Sonata per pianoforte a 4 mani, il nostro sodalizio musicale pone l’accento su un autore poco noto al grande pubblico, che, attraverso una formazione neoclassica e poco incline all’impressionismo di Debussy, esprime nella sua vitalità lo spirito più autentico della Parigi della Belle Époque, dinamica e frizzante, crocevia cosmopolita di culture e tradizioni diverse. Ma, dietro la maschera perbenista della società borghese, si nascondono le incertezze e le paure dell’uomo, che portano a uno stato di malinconia. La stessa che ritroviamo in alcune composizioni di Poulenc. Un altro cantore dell’ottimismo della società d’inizio ‘900 è senza dubbio George Gershwin, del quale Federica Vigilante e Andrea Solida propongono i Tre Preludi per pianoforte. Un valido esempio della musica americana, che unisce la tradizione europea alle sonorità popolari, in una poetica quasi eclettica che trasmette energia, voglia di vivere, speranza nel futuro. Un’ottima occasione, il “recital” di Vigilante e Solida, due giovani promesse del panorama musicale pugliese, per ascoltare musica, prima ancora, per conoscere a fondo l’animo umano, un caleidoscopio di emozioni e sentimenti a cui solo il pianoforte sa dare voce. Il concerto sarà introdotto dal giornalista Sebastiano Coletta.

