'Duo sette' in concerto nel Chiostro Sant'antonio per la rassegna Polignano a mare "Ad Libitum"

DUO SETTE

IL VIAGGIO DI ODISSEO: SCILLA E CARIDDI

9 luglio 2023 – Chiostro Sant'Antonio, ore 21

MARCELLO SETTE, violoncello

ERICA SETTE, pianoforte

Musiche di Poulenc (60 anni dalla morte), Šoštakovi?, Piazzolla

Duo d'eccezione quello composto da Erica e Marcello Sette. Entrambi under 30, i fratelli Sette hanno ottenuto importanti riconoscimenti a titolo personale e per la prima volta si esibiscono in duo in questo concerto per violoncello e pianoforte su musiche di Francis Poulenc - di cui ricorrono quest'anno i 60 anni dalla morte - Šoštakovi? e Piazzolla.

Programma



Francis Poulenc Sonata per violoncello e pianoforte

Dmitrij Šostakovi? Sonata per violoncello e pianoforte op. 40

Astor Piazzola Grand tango per violoncello e pianoforte

POSTO UNICO: 13€ intero – 10€ ridotto (under 25 / over 65)

Per informazioni:

– Telefono e WhatsApp: (+39) 392 964 2809 / (+39) 338 229 5966

– Email: biglietteria@eposteatro.com

Biglietteria online: https://www.eposteatro.com/tc-events/duo-sette/