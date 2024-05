Appuntamenti serali dell’EurOrchestra con Britten e Piazzolla

Nuovo appuntamento con i Concerti in Biblioteca 2024, la stagione musicale di EurOrchestra che porta la musica dal vivo nella Biblioteca Nazionale di Bari. L’ EurOrchestra della Camera di Bari entra nella bella stagione con il primo degli appuntamenti previsti di sabato sera: il 1 giugno, alle 19.30, saranno protagoniste le musiche di Benjamin Britten e Astor Piazzolla, con la conduzione del direttore Francesco Lentini.

Nella prima parte del concerto saranno eseguiti la Sentimental Saraband e il Playfull Pizzicato (Pizzicato giocoso) dalla Simple Symphony op.4 di Benjamin Britten, e, nella seconda, le Cuatro estaciones portene di Astor Piazzolla nella versione per pianoforte e orchestra d’archi, solista la pianista Rosanna Giove. Ad accompagnare le esibizioni musicali ci saranno le letture di Paola Martelli, attrice, regista e didatta barese.

L’intera Stagione, di 14 concerti, con la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, ad ingresso libero, è ospitata nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale, e vede l’avvicendarsi di Concerti pomeridiani, dati all’ora del tè, con inizio alle 17.30 (tutti di mercoledì) e di concerti serali con inizio alle 19.30, questi ultimi tutti di sabato, tranne quello del 21 giugno, Festa della Musica, che è di venerdì.

Per informazioni 3284475514 -3406474749 - 0802173111

www.eurorchestra.it

https://www.facebook.com/groups/45444837611

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA FINO A DICEMBRE

Il 12 giugno, sempre di mercoledì alle 17.30, la pianista Gabriella Bassi, docente nel Conservatorio di Bari dalla luminosa carriera, eseguirà un programma dedicato a musiche e poesie ucraine, dal titolo “Il languore e l’attesa”. Leo Lestingi curerà le letture.

Il 21 giugno, alle 19.30, anche l’EurOrchestra parteciperà con un concerto alla Festa della Musica indetta dal ministero della Cultura. Il tema del concerto sarà “Il viaggio estremo di Marco Polo sulle vie della Seta”. Si esibiranno con l’orchestra diretta da Francesco Lentini i soprani Marzia Saba Rizzi e Antonia Giove, e il baritono Antonio Stragapede, docenti del Conservatorio Piccinni, con i cantanti cinesi che si stanno perfezionando con loro, in un programma ispirato alle “cineserie”, musiche composte cioè da antichi maestri su ispirazione delle scene descritte dal navigatore veneziano Marco Polo nel suo libro “Il Milione”, del quale alcuni brani saranno letti da Lino De Venuto.

Il 2 ottobre, con orario mattutino, dalle 10.00 alle 13.00, si terrà un convegno ispirato alle “Donne in Musica”, con ospiti alcune compositrici del panorama nazionale e locale, come Paola Ciarlantini, Carmen Fizzarotti, Celestina Masotti, Clelia Sarno, e artiste che si distinguono per la loro carriera musicale: la direttrice d’orchestra Roberta Peroni e la musicologa, pianista e giornalista Fiorella Sassanelli. Durante la manifestazione il Quartetto di Flauti Image, noto in tutto il mondo per la sua opera di divulgazione della “musica al femminile”, eseguirà i brani vincitori del Secondo Concorso di Composizione dedicato a Patricia Adkins Chiti e voluto fortemente dalla presidente dell’associazione Parnaso Donne in Musica, Angela Montemurro.

Mercoledì 16 ottobre, alle 17.30, il duo pianistico a 4 mani formato da Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella, reduce da fortunate tournée all’estero, terrà un concerto con l’esecuzione dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, con letture del testo di Lidia Cuccovillo.

Sabato 26 ottobre, alle 19.30, si terrà un altro concerto orchestrale, dal titolo “Bari, Parigi, Buenos Aires, Polignano, Mondo: tre secoli di musica pugliese” dedicato ai nostri Maestri di scuola napoletana, come Piccinni, De Giosa, Mercadante, e ad autori legati alla nostra terra più recenti, come Modugno, Piazzolla e Rota, le cui musiche saranno eseguite dai cantanti Marzia Saba Rizzi, Antonia Giove e Antonio Stragapede. Dirige Francesco Lentini.

Mercoledì 6 Novembre, alle 17.30, il noto pianista Giuseppe Campagnola terrà un concerto dedicato a “L’ultimo Chopin”, con lettura di Dodo Coscia.

Sabato 16 Novembre, alle 19.30, altro concerto orchestrale, dedicato a “Taranta e Tarantelle”, con musiche di Bach, Rossini, Stravinsky, Rota, Montemurro, e letture di Michele Cuonzo. Francesco Lentini dirigerà l’ensemble de “I Solisti Apuli”.

Mercoledì 27 novembre, alle 17.30, il Quartetto Jazz di Sassofoni dell’Istituto Cirillo si esibirà in un programma “da Bach al jazz”, con letture di Dodo Coscia.

Il successivo mercoledì 4 Dicembre, sempre alle 17.30, si terrà un concerto-conversazione “speciale”, dal titolo “Da grande volevo fare la pianista….Donne leader, dalla Musica, a…..oltre” dedicato a donne che si sono realizzate con successo nel loro campo di azione, che nulla ha apparentemente a che fare con la musica, pur provenendo da ottimi studi musicali nei nostri Conservatori. Saranno intervistate (e poi si produrranno in brevissime esecuzioni al pianoforte) dalla giornalista Michela Ventrella le scrittrici Annalisa Monfreda, già direttrice di Donna Moderna, e Margherita Marvulli, editor della Fondazione Corriere della Sera, e il medico Flavia Fuggetti, ginecologa in Svizzera. Paola Martelli leggerà testi delle stesse autrici.

La Stagione si concluderà sabato 21 dicembre alle 19.30 con il concerto di Natale, in cui Gianni Leccese e Angela Cuoccio canteranno musiche natalizie da tutto il mondo, accompagnati dall’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini.